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20 декабря 2019, пятница, 13:13 1112
Общество 2019-12-20T14:00:02+02:00
Українські Новини
Единую украинскую независимую церковь разделил Епифаний, - Филарет

Единую украинскую независимую церковь разделил Епифаний, - Филарет

Сергей Паламаренко
Православная церковь Украины, Епифаний, Томос, Церковь, Религия, Филарет, ПЦУ, Киевский патриархат

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний несет полную ответственность за религиозный раскол после получения Томоса. Вместо отстаивания независимой церкви он даже начал поминать Российского патриарха Кирилла во время богослужений. Об этом заявил патриарх Филарет в интервью "Фактам ICTV". Так, Киевский патриархат вышел из ПЦУ 20 июня из-за того, что последняя, несмотря на получение Томоса, не стала независимой.

"Украинская церковь попала в полную зависимость от Вселенского патриарха. С этим согласиться не могу. Например, Синод ПЦУ принял решение изменить свершение Божественной литургии. Не по нашей традиции (украинско-славянской), а уже по греческой. Почему ты, украинец, не соблюдаешь украинскую традицию, а переходишь на греческую? ..Также они сократили литургию, хотя украинская традиция совсем другая. Поймите, это важно для церкви", -  апеллирует предстоятель Киевского патриархата к Епифанию.

Филарет считает, что ответственность за ситуацию должен нести именно предстоятель ПЦУ. 

"Он подчинился Константинопольскому патриарху, разделив единую большую церковь - в частности, Киевский патриархат. Тот, кто разделил, тот и виноват. Кто подчинился другому патриарху, тот и виноват в разделении", - говорит священнослужитель.

Относительно слухов будто он подыгрывает российской церкви патриарх Филарет сказал, что не собирался вносить раскол в пользу кого-то еще. "Москве Киевский патриархат не подчиняется: как мы были отделены от нее, такими и остаемся. Другое дело, что разделение, которое произошло в Православной церкви Украины с получением Томоса, - на пользу Московского патриархата. Кто виноват в этом? Патриарх Филарет?.. Я служу украинской церкви, украинскому государству, украинскому народу. С самого начала. И не предаю. И Москва анафему провозгласила мне, а не Епифанию… А позицию "лишь бы не Москве, подчиняться можно кому угодно" мы не разделяем. Она и антицерковная, и антигосударственная. Мы отстаиваем независимую автокефальную украинскую церковь и независимое украинское государство. Это наша позиция. Мы против любого рабства", - заявил патриарх Филарет.

В частности, он дал оценку действиям Епифания, который во время богослужений начал поминать российского патриарха Кирилла.

"Я ему советовал этого не делать, потому что украинский народ - против. Но Епифаний поминает того патриарха, который его не признал и никогда не признает. Украинского патриарха Филарета, который его породил, не поминает. А Московского патриарха Кирилла поминает. Почему? Потому что Вселенский патриарх дал ему такое указание", - цитируют Филарета "Факты ICTV".

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