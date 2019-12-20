Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко на 24 декабря

Киевский апелляционный суд перенес на 24 декабря рассмотрение апелляции на арест без права внесения залога подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Такое решение суд принял в четверг, передают Українські Новини.

Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли, так как судьи не успели ознакомиться с материалами дела.

Кроме того, на заседание не явились прокуроры.

В свою очередь Кузьменко и ее адвокат настаивали на перерыве на несколько часов для прибытия прокуроров и ознакомления судей с делом, а не на перенесении апелляции.

"Я не уеду отсюда, пока не будет заседания... Я имею право на это заседание", - заявила Кузьменко.

В свою очередь адвокат Владислав Добош сообщил Українським Новинам, что рассчитывает на продолжение заседания.

Люди, которые пришли поддержать Кузьменко, заявили что будут блокировать выход из зала для того, чтобы конвоиры не вывели Кузьменко.

Ее адвокат Владислав Добош заявил, что будет звонить генеральному прокурору Руслану Рябошапке в связи с данной ситуацией.

Как сообщали Українськi Новини, суд также перенес рассмотрение апелляции на арест без права внесения залога для подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко на 23 декабря.

13 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко без права внесения залога до 8 февраля 2020 года.