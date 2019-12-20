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20 декабря 2019, пятница, 10:27 2072
Общество 2019-12-20T10:34:11+02:00
Українські Новини
Киевляне призвали остановить строительство "Подол Град Винтаж", назвав его незаконным, - СМИ

Киевляне призвали остановить строительство "Подол Град Винтаж", назвав его незаконным, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Инициативная группа, Подол, Строительство, Подол Гранд Винтаж, Подол Град Vintage, Активисты

Жители исторического Подола и Воздвиженки требуют от органов госвласти вмешаться в ситуацию и прекратить строительство на Вознесенском спуске, которое возобновилось с середины ноября этого года. Об этом шла речь на встрече активистов с народными депутатами в Верховной раде, передает РБК-Украина.

Инициативная группа называет строительство незаконным и уже обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, мэру Киева Виталию Кличко, генеральному прокурору Руслану Рябошапке и парламентариям.

Подоляне просят, власти помочь остановить строительство 14-этажного здания ЖК Подол Гранд Винтаж (Подол Град Vintage). Активисты отмечают, что здание строят без разрешительных документов и на фоне судебных процессов, которые запрещают любые строительно-монтажные работы.

Кроме того, строительство уничтожает инфраструктуру местной школы, готовой к приему детей с весны, и Подольский фруктовый сад, утверждают активисты. Новый ЖК с высокой вероятностью станет причиной новых оползней земель со склона под Львовской площадью - это прямая угроза местным жителям. Также возведение еще одного здания приведет к транспортному коллапсу в районе верхнего Подола и Воздвиженки, считают активисты.

Местные жители уже объявили бессрочную акцию протеста и намерены всячески бороться против строительства очередного ЖК.

Больше новостей о: Инициативная группа Подол Строительство Подол Гранд Винтаж Подол Град Vintage Активисты

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