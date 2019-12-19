Новый год уже близко: главную новогоднюю елку Украины зажгли на Софийской площади

В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади. На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади - этнический традиционный украинский городок.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Киеве прошел праздничный и красочный парад помощников святого Николая.

Ранее было опубликовано праздничное видео, как Киев полным ходом готовится встречать Новый год.

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