Новый год уже близко: главную новогоднюю елку Украины зажгли на Софийской площади

Сегодня, 19 декабря, в День святого Николая, в Киеве на Софийской площади уже традиционно зажгли главную елку Украины. Открытие и зажжение новогодней елки сопровождалось праздничными фейерверками, а посмотреть на праздник пришли тысячи людей. Полную программу празднования можно посмотреть по ссылке. Киевляне и гости столицы засыпали соцсети фотографиями красочной новогодней елки. [gallery-6088] В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади. На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади - этнический традиционный украинский городок. Как сообщали Українські Новини, сегодня в Киеве прошел праздничный и красочный парад помощников святого Николая. Ранее было опубликовано праздничное видео, как Киев полным ходом готовится встречать Новый год. Также Українські Новини писали, куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий.