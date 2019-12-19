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19 декабря 2019, четверг, 17:40 2157
Политика 2019-12-19T17:46:17+02:00
Українські Новини
"Евросолидарность" призывает Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "российской территории" Украины

"Евросолидарность" призывает Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "российской территории" Украины

Елизавета Драбкина
Европейская солидарность, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский и Путин. Коллаж
Зеленский и Путин. Коллаж

Политическая партия "Европейская Солидарность" призывает Президента Владимира Зеленского дать оценку заявлениям Президента России Владимира Путина о "российской территории" Украины.

Об этом говорится в заявлении партии, передают Українськi Новини.

"Партия "Европейская Солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли". Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от Президента и Верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям", - сказано в нем.

Также партия напоминает, что подобные заявления Путина об "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова.

"Евросолидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления на Кремль, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведение ее к стандартам Североатлантического договора (НАТО) с последующим приобретением Украиной членства в Альянсе.

В четверг Президент России во время пресс-конференции заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

Как сообщали Українськi Новини, Путин допускает встречу лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в апреле 2020 года в случае позитивной динамики в реализации "минских соглашений".

Больше всего респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", негативно относятся к Президенту России Владимиру Путину (72%) и Президенту США Дональду Трампу (37%).

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