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19 декабря 2019, четверг, 12:36 1689
Внешняя политика 2019-12-19T13:15:01+02:00
Українські Новини
Путин назвал "ДНР" и "ЛНР" законными органами власти и напомнил, что "их там нет"

Путин назвал "ДНР" и "ЛНР" законными органами власти и напомнил, что "их там нет"

Ярина Вацяк
Новости ДНР, Новости ЛНР, Российская оккупация, Путин
Путин скриншот трансляции НТВ
Путин скриншот трансляции НТВ

После того, как в Париже Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе, президент России Владимир Путин назвал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики" ("ДНР" и "ЛНР") законными органами власти в контролируемых ими частях областей Украины.

Об этом Путин заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве, пишет "Радио Свобода".

"Оккупационные администрации" - не оккупационные, а законные органы, сформированные по результатам выборов. Все в строгом соответствии с Минской соглашениями", - сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка.

Российский президент также повторил тезис, что "никаких иностранных войск на территориях Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву, нет". "Там только местные, и техника у них своя. Может, там и есть наемники, но они не основа вооруженных формирований", - заявил Путин и возложил ответственность за "проблему Донбасса" на руководство Украины, у которого "нет желания решать (проблему - ред.) в тесной связи с людьми, а не силовым способом".

Как сообщали Українські Новини, после того, как Владимир Зеленский пожал руку Владимиру Путину на встрече "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии, Франции) в Париже 9 декабря Зеленский заявил, что готов еще 10 раз пожать руку президенту РФ за возвращение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и 100 раз - за возвращение аннексированного Крыма.

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