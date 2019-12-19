Редакция районной газеты "Голос Самборщины" выгорела из-за сознательного поджога. Завтра читатели не получат свою любимую районку, - Томиленко

"Только что главный редактор газеты "Голос Самборщины" Мария Пукий сообщила НСЖУ, что помещение редакции выгорело. Именно сейчас пожар заканчивают ликвидировать работники ГСЧС, а в помещении проходят следственные действия Национальной полиции." Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Нацонального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

- Сегодня в восьмом часу утра на работу пришла бухгатер, увидела, что двери были выбиты и приоткрыты, внутри - дым, - говорит Мария Пукий. -Сначала подумали, что задымление, но на самом деле, выгорели все кабинеты, особенно те, где редакционные компьютеры. Теперь завтра читатели не получат своей газеты. И что теперь с нами будет вообще - не знаем.

Томиленко также сообщил, что редакция газеты находится на втором этаже целостного комплекса вместе с типографией. Год назад районная газета была расгосударствлена, по решению районного совета редакция имеет право находиться в своем помещении будучи и в частном статусе (это норма профильного закона). Но. Типография пошла на приватизацию. Сессия райсовета наложила ограничения, приватизация не должна касаться нежилых помещений, в которых находится редакция. И когда редактор пыталась заключить новый договор на пользование помещениями, оказалось, что весь комплекс - включая редакционные помещения - приватизированы.

Как уточнила Мария Пукий, из редакции был вынесен сейф. Денег в нем не было. Но там хранились уставные документы редакции.

Томиленко также отметил, что Национальный союз журналистов выражает солидарность с львовскими коллегами. И обращается к руководству МВД и Национальной полиции обеспечить эффективное оперативное расследование чрезвычайного происшествия.

Как выяснилось позже, редакционный сейф удалось найти. Злоумышленники его бросили на улице в кустах.

"Видимо, их что-то напугало. Не смогли донести. Сейф им сломать не удалось. Документы на месте.", - резюмировал свое сообщение председатель НСЖУ.