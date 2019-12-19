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  • Редакция районной газеты "Голос Самборщины" выгорела из-за сознательного поджога. Завтра читатели не получат свою любимую районку, - Томиленко
19 декабря 2019, четверг, 11:45 9 Фото
СМИ 2019-12-19T11:45:01+02:00
Українські Новини
Редакция районной газеты "Голос Самборщины" выгорела из-за сознательного поджога. Завтра читатели не получат с

Редакция районной газеты "Голос Самборщины" выгорела из-за сознательного поджога. Завтра читатели не получат свою любимую районку, - Томиленко

Павел Твердохлиб
Голос Самборщины, Газета, Поджог, Пожар, Нападение на редакцию, НСЖУ, Национальный союз журналистов Украины, Сергей Томиленко

"Только что главный редактор газеты "Голос Самборщины" Мария Пукий сообщила НСЖУ, что помещение редакции выгорело. Именно сейчас пожар заканчивают ликвидировать работники ГСЧС, а в помещении проходят следственные действия Национальной полиции." Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Нацонального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

- Сегодня в восьмом часу утра на работу пришла бухгатер, увидела, что двери были выбиты и приоткрыты, внутри - дым, - говорит Мария Пукий. -Сначала подумали, что задымление, но на самом деле, выгорели все кабинеты, особенно те, где редакционные компьютеры. Теперь завтра читатели не получат своей газеты. И что теперь с нами будет вообще - не знаем.

Томиленко также сообщил, что редакция газеты находится на втором этаже целостного комплекса вместе с типографией. Год назад районная газета была расгосударствлена, по решению районного совета редакция имеет право находиться в своем помещении будучи и в частном статусе (это норма профильного закона). Но. Типография пошла на приватизацию. Сессия райсовета наложила ограничения, приватизация не должна касаться нежилых помещений, в которых находится редакция. И когда редактор пыталась заключить новый договор на пользование помещениями, оказалось, что весь комплекс - включая редакционные помещения - приватизированы.

Как уточнила Мария Пукий, из редакции был вынесен сейф. Денег в нем не было. Но там хранились уставные документы редакции.

Томиленко также отметил, что Национальный союз журналистов выражает солидарность с львовскими коллегами. И обращается к руководству МВД и Национальной полиции обеспечить эффективное оперативное расследование чрезвычайного происшествия.

Как выяснилось позже, редакционный сейф удалось найти. Злоумышленники его бросили на улице в кустах.

"Видимо, их что-то напугало. Не смогли донести. Сейф им сломать не удалось. Документы на месте.", - резюмировал свое сообщение председатель НСЖУ.

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