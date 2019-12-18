В 2019 году АО "Криворожгаз" направил 7,8 млн гривен на ремонт и замену газовых сетей

Почти 8 млн. гривен инвестиций было направлено на реконструкцию и модернизацию сетей и капитальный ремонт оборудования на газорегуляторных пунктах в 2019 году.

Приоритетными направлениями инвестиций является модернизация газотранспортной сети Кривого Рога и Криворожского района (7,8 млн. грн.), А также замена непригодных счетчиков газа и создания обменного фонда приборов учета (13,1 млн. грн.).

"Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Так компания выполнила реконструкцию газопроводов протяженностью 3,7 км на сумму 0,12 млн. грн, замену отключающих устройств в газовых колодцах - 12 единиц на сумму 0,59 млн. грн, реконструкцию с заменой оборудования в 10 ГРП на сумму 2,8 млн. грн, замену 8-ми ШРП на сумму 0,15 млн грн, строительство и реконструкцию 15 установок электрохимзащиты газопроводов на сумму 2 млн. грн, замену отключающих устройств на газопроводах-вводах в жилые дома - 9 единиц.

Также за 2019 установлено населению 14,3 тыс. счетчиков на сумму 28 млн. 920 тыс. грн, заменено 3,5 тыс. счетчиков населению на сумму 5,6 млн. грн, приобретено 539 счетчиков для создания обменного фонда на сумму 0, 4 млн. грн. Кроме этого для службы аварийно-восстановительных работ приобретен специализированный автомобиль, который оснащен современными приборами на базе Volkswagen Crafter стоимостью 0,9 млн. грн.

Несмотря на то, что тариф на распределение АО "Криворожгаз" не пересматривался НКРЕКУ уже три года и так и остался на уровне 2016 года, что делает невозможным увеличение финансирования, компания продолжает обеспечивать жителям Кривого Рога и Криворожского района бесперебойную и безаварийную подачу газа.



Справка. Основной сферой деятельности АО "Криворожгаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации города составляет 98%. Природный газ получают около 290 000 семей и 749 предприятий, учреждений и организаций. Крупнейшими потребителями являются предприятия горно-металлургического комплекса: Арселор Миттал Кривой Рог, предприятия группы Метинвест, Евраз СУХАЯ БАЛКА. АО "Криворожгаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Днепропетровской области и ежегодно платит в бюджеты различных уровней более 51 млн. гривен.