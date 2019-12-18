"Винницагаз Сбыт" победил в 60 открытых торгах на поставку газа

518 потребителей газа бюджетной сферы избрали своим поставщиком газа в 2019 году ООО "Винницагаз Сбыт". Сейчас компания активно участвует в процедурах закупки энергоресурса на 2020 год.



В текущем году ООО "Винницагаз Сбыт" признано победителем в 60 открытых торгах по закупке природного газа. Еще 458 бюджетных учреждений и организаций заключили с компанией прямые договора на поставку газа. Объем поставки предприятием газа бюджетникам в целом составил почти 6 млн м куб.



"С середины ноября текущего года наше предприятие начало договорную работу с бюджетными учреждениями и организациями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов на поставку природного газа на 2020 год. 7 учреждений уже признали "Винницагаз Сбыт" победителем в процедурах закупки", - сообщает директор предприятия Василий Сопильник.



Пик закупочной кампании приходится на декабрь-январь. Всего с ноября компания уже участвует в 55 объявленных процедурах закупки.



Справка: Основной сферой деятельности ООО "Винницагаз Сбыт" является поставка природного газа потребителям Винницкой области. На сегодня компания поставляет природный газ 453 тыс. бытовых потребителей и почти 3,2 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы поставок составляют около 406,5 млн кубометров природного газа в год. ООО "Винницагаз Сбыт" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Винницкой области. В 2018 году в бюджеты различных уровней компанией было уплачено свыше 3,3 миллиона гривен.