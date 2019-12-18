Рябошапка назначил родственника главы Счетной палаты первым зампрокурора Житомирской области

Генеральный прокурор Руслан назначил первым заместителем прокурора Житомирской области Мирослава Пацкана, который является родственником председателя Счетной палаты Валерия Пацкана. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генеральной прокуратуры. "Его назначили сегодня", - сказал он. До этого Мирослав Пацкан работал заместителем прокурора Ривненской области. По данным одних СМИ, он является братом главы Счетной палаты, по данным других - племянником. Как сообщали Українськi Новини, прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки Олег Синишин. Кроме того, Рябошапка назначил своим советником аспиранта Пшонки. По данным Национальной академии прокуратуры, в 2013 году Зубрицкий защищал диссертацию для поучения научной степени кандидата юридических наук и в этот период его научным руководителем являлся Пшонка. Ранее Рябошапка уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей. Тем временем заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за ноябрь составила 195 206 гривен.