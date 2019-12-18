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18 декабря 2019, среда, 12:40 138
Финансы 2019-12-18T12:45:27+02:00
Українські Новини
НБУ продолжает укреплять гривну: справочное значение курса на четверг

НБУ продолжает укреплять гривну: справочное значение курса на четверг

Ярина Вацяк
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Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 декабря, на 5,83 коп. до 23,4139 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 декабря, на 0,87 коп. до 23,4722 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 декабря, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

В среду, 18 декабря, курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с курсом валют на 17 декабря на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Тем временем заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий объяснил, что происходит с гривной и почему ни один прогноз экспертов не оправдался

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