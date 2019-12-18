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18 декабря 2019, среда, 10:40 417
Судебная власть 2019-12-18T10:43:11+02:00
Українські Новини
Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на 8 февраля 2020

Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на 8 февраля 2020

Елизавета Драбкина
Убийство Павла Шеремета, дело Шеремета, Апелляция, Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь на 8 февраля 2020 года.

Об этом Українськi Новини сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.

Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли, так как Печерский районный суд Киева не передал материалы по делу об избрании меры пресечения в Апелляционный суд.

Адвокат подозреваемой отмечает, что будет просить суд отменить арест и не избирать меру пресечения для Дугарь.

Как сообщали Українськi Новини, защита Дугарь заявляет, что ее голос подозреваемой на пленках полиции ничего не доказывает.

Минветеранов заявило о готовности оказать правовую помощь всем подозреваемым по делу Шеремета.

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