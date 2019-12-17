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17 декабря 2019, вторник, 16:23 14 Документ
Транспорт 2019-12-17T16:24:20+02:00
Українські Новини
Служба военизированной охраны ЮЗЖД просит Гончарука отстранить нового директора Бевза и отреагировать на его у

Служба военизированной охраны ЮЗЖД просит Гончарука отстранить нового директора Бевза и отреагировать на его угрозы в адрес руководства службы

Жора Шокин
Укразализныця, ЮЗЖД, Бевз, Военизированная охрана, Гончарук, Кабмин, Угрозы

Руководство Службы военизированной охраны Юго-Западной железной дороги "Укрзализныци" обратилось с письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Набсовета "Укрализныци" Шевки Аджунеру с просьбой отстранить нового директора ЮЗЖД Григория Бевза и отреагировать на его угрозы в адрес руководства службы.

Об этом говорится в письме руководителей подразделений военизированной охраны ЮЗЖД, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Письмо к премьеру и главе Набсовета УЗ подписали 40 руководителей подразделений военизированной охраны.

Они обращают внимание власти на то, что после назначения, а именно 11 декабря Бевз начал противоправные действия в отношении руководства службы военизированной охраны.

"Все факты незаконных указаний и поручений Бевза зафиксированы и переданы в правоохранительные органы. В то же время Бевз осуществляет давление для увольнения с должности начальника службы военизированной охраны Василия Левицкого и его заместителей, с целью назначения на эти должности "своих" людей", - говорится в письме.

Руководители подразделений военизированной охраны ЮЗЖД предупредили Гончарука и Аджунеру о том, что в случае увольнения Левицкого и его заместителей, они также уволятся, что неминуемо приведет к отсутствию контроля за состоянием использования огнестрельного оружия, отсутствию надежной охраны грузов (в том числе опасных) на станциях и надежной охраны объектов стратегического значения УЗ, а также к хищению имущества инфраструктуры.

"Бевз на встрече сообщил, что он здесь на полгода и не собирается долго засиживаться. Вопрос заработать деньги и чтобы я ему не мешал в этом. Я с этим не согласился. Он предложил мне уволиться и уволить моих заместителей. Я тоже на это не согласился, поскольку это предательство моих коллег. Бевз начал угрожать. Мы передали это материалы в правоохранительные органы, поскольку есть аудиозаписи угроз", - сообщил Українським Новинам Левицкий.

Он добавил, что на встрече с руководителями подразделений военизированной охраны было принято решение написать открытое обращение к премьеру и главе Набсовета УЗ.

"Все выразили мне поддержку. Я очень благодарен этому", - отметил Левицкий.

Он подчеркнул, что все подписавшиеся под письмом просят Гончарука обратить внимание на эти факты, разобраться в ситуации, поручил прекратить давление и вернул в рабочее поле Бевза или "принял решение о его отстранении, потому что это человек, который пришел просто "скосить бабло" за полгода".

Как сообщали Українські Новини, Экс-глава ЮЗЖД Роман Веприцкий уверен, что глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов представляет интересы олигархических групп.

Напомним, в 2018 году проект "Железная дорога без коррупции" обвинил Бевза в сокрытии своих доходов.

Также журналисты выяснили, что, несмотря на занятие государственной должности Бевз продолжал владеть долей в частном ООО "Опытно-механический завод "Карпаты". Среди других совладельцев ООО "ОМЗ" Карпаты" називался Евгений Погребняк и Анатолий Алексеенко. Предприятие специализируется на строительстве полувагонов, зерновозов, резервуаров и подъемников.

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