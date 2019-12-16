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16.12.19 14:00 Пресс-конференция о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине

16 декабря 2019, понедельник, 11:36 59
Пресс-центр 2019-12-16T13:24:54+02:00
Українські Новини
16.12.19 14:00 Пресс-конференция о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине

16.12.19 14:00 Пресс-конференция о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине

Алина Заика

16 декабря 2019 года, в 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о похищении известного блогера Исаева Эльвина в Украине и передачи его спецслужбам Азербайджана.

Спикеры:

  • Гасанов Мирджалил Мираскер оглы
  • Кононець Елена Николаевна
  • Нуриев Эльхан Пири оглы
  • Понамарчук Дмитрий Митрофанович

Аккредитация СМИ: (+38050) 412-4861 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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