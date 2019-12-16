16.12.19 14:00 Пресс-конференция о похищении блогера Исаева Эльмина Тихама оглы в Украине

16 декабря 2019 года, в 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о похищении известного блогера Исаева Эльмина Тихама оглы в Украине и передачи его спецслужбам Азербайджана. Спикеры: Гасанов Мирджалил Мираскер оглы Кононець Елена Николаевна Нуриев Эльхан Пири оглы Понамарчук Дмитрий Митрофанович Аккредитация СМИ: (+38050) 412-4861 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж