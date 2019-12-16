подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 5,3%
16 декабря 2019, понедельник, 11:16 19
Экономика 2019-12-16T11:21:54+02:00
Українські Новини
Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 5,3%

Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 5,3%

Григорий Яковенко
котировки на бирже, Акции компаний, Константин Жеваго, Ferrexpo

9-13 декабря стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) повысилась на 5,21% до 1,514 фунта стерлингов за акцию, таким образом они начали повышаться после двухнедельного падения.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

9 декабря стоимость акций повысилась до 1,439 фунта, 10 декабря до 1,446 фунта.

11 декабря стоимость повысилась до 1,452 фунта, 5 снизилась до 1,398, а 12 декабря стоимость акций повысилась до 1,475 фунта стерлингов.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

Как сообщали Українськi Новини, 2-6 декабря стоимость акций компании Ferrexpo plc снизилась на 4,5% до 1,408 фунта стерлингов за акцию.

Ранее Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo.

Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

Больше новостей о: котировки на бирже Акции компаний Константин Жеваго Ferrexpo

Архив
Новости
Экс-прокурор Кулик собрался на работу в СБУ, - Лещенко 11:47
С начала отопительного сезона запасы газа в ПХГ сократились только на 9,3% 11:32
Сборная Украины по боевому самбо выиграла чемпионат мира в России 11:23
Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 5,3% 11:16
Босый протест: журналисты Житомирского филиала Суспильного ТВ протестуют против сокращений 11:15
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали 11:11
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
После Кравцова в "Укрзализныце" останется только куча металлолома и никакой перспективы, - нардеп Скичко 17:29
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok