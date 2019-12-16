Акции Ferrexpo начали рост и за последнюю неделю их стоимость увеличилась на 5,3%

9-13 декабря стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) повысилась на 5,21% до 1,514 фунта стерлингов за акцию, таким образом они начали повышаться после двухнедельного падения. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини. 9 декабря стоимость акций повысилась до 1,439 фунта, 10 декабря до 1,446 фунта. 11 декабря стоимость повысилась до 1,452 фунта, 5 снизилась до 1,398, а 12 декабря стоимость акций повысилась до 1,475 фунта стерлингов. В целом сделки совершались на протяжении всей недели. Как сообщали Українськi Новини, 2-6 декабря стоимость акций компании Ferrexpo plc снизилась на 4,5% до 1,408 фунта стерлингов за акцию. Ранее Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo. Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.