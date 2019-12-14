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14 декабря 2019, суббота, 14:44 19
Происшествия 2019-12-14T14:44:36+02:00
Українські Новини
Под Ровно легковушка протаранила микроавтобус: есть погибший и пострадавшие

Под Ровно легковушка протаранила микроавтобус: есть погибший и пострадавшие

Надежда Комендантова
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ДТП под Ровно.
ДТП под Ровно.

В Ровенской области произошло смертельное ДТП: столкнулись легковушка и микроавтобус.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Согласно информации ведомства, вблизи села 40-летний житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Vito под управлением 53-летнего жителя Ровно.

"В результате ДТП пассажир микроавтобуса, 67-летний житель, от полученных травм погиб на месте происшествия. У водителя этого же авто диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер. Еще одна пассажирка микроавтобуса, 62-летняя жительница города Ровно, получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра. Руководитель легковушки в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализированы в Сарненскую районную больницу.

Полиция начала досудебное расследование.

Смертельное ДТП под Ровно.Смертельное ДТП под Ровно.

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