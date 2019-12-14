Если кикбоксинг, то только WAKO, - Рой Бейкер

Президент Всемирной Ассоциации Кикбоксерских Организация (WAKО) Рой Бейкер объяснил, почему в украинском спорте стоит заниматься кикбоксингом в организациях-членах WAKO.

На пресс-конференции в пресс-центре "Українських новин", посвященной приезду визиту президента Всемирной ассоциации кикбоксерских организаций (ВАКО), глава основного международного кикбоксерского органа Рой Бейкер призвал украинских любителей единоборств не заниматься кикбоксингом в непризнанных организациях.

"Что бы мы хотели делать в Украине, о чем я рассказал заместителю министра культуры и спорта Украины этим утром, так это привести всех к WAKO, кто занимается в не-WAKO. Это единая федерация кикбоксинга в мире. Занимайтесь в WAKO кикбоксингом под правильным контролем с правильным руководством", - сказал Бейкер.

Стоит заметить, что WAKO - это кикбоксерская ассоциация, которая провела более 1,5 млн матчей в 2019 году, представлена на 5 континентах, имеет 137 аффилированных организаций и 4 млн участников. Ассоциация признана Всемирным антидопинговым агентством и Международным олимпийским комитетом.

"Это Украина. Вы уникальные в этом мире. Вы признаете WAKO, но вы также признаете непризнанные организации. Это очень запутанно для СМИ, потому что вы поддерживаете организации, которые не ставят спортсмена прежде всего, которые не заслуживают доверия, в которых нет антидопинга и демократии. Самое важное, вы не поддерживаете спортсменов", - выделил проблему в Украине руководитель главной кикбоксерской организации мира.

Таким образом, полагает господин Бейкер, что Украина дискредитирует себя на спортивной арене. При этом он подчеркнул достижения Украины в самой организации, в частности тот факт, что украинские кикбоксеры занимают 11 место внутри WAKO, опережая США, Австрию, Испанию.

"Спорт - это важнее, чем просто соревнование. Это про социальные обязанности и интеграцию. В кикбоксинге я фокусируюсь на лицах с инвалидностью, включая уязвимые группы, мигрантов, а также интегрировать женщин и девушек в общество. Мы говорим не только об улучшении соревнований, но и общества", - поделился Рой Бейкер.

В продолжение предыдущего месседжа глава организации выделил такие достижения WAKO, как открытие тренировочного лагеря в убежище Заатаре на границе Сирии и Йордании и 33% женщин от всех спортсменов ассоциации.