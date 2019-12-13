подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
ONLINE
13.12.19 12:00 Пресс-конференция Роя Бейкера - "главного кикбоксера мира"

  • Новости
  • Политика
  • Евгений Хурсин: Пример врача, которая не видела ничего постыдного в том, чтобы обстрелять Киев из гранатомётов очень показателен
13 декабря 2019, пятница, 13:37 77
Политика 2019-12-13T14:00:02+02:00
Українські Новини
Евгений Хурсин: Пример врача, которая не видела ничего постыдного в том, чтобы обстрелять Киев из гранатомётов

Евгений Хурсин: Пример врача, которая не видела ничего постыдного в том, чтобы обстрелять Киев из гранатомётов очень показателен

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Евгений Хурсин, Убийство Павла Шеремета
Евгений Хурсин. Фото: Евгений Хурсин
Евгений Хурсин. Фото: Евгений Хурсин

Журналист Евгений Хурсин высказал свое мнение о том, до какого скотского состояния могут дойти люди, подверженные влиянию агрессивной милитаристской пропаганды.

"Пример этой женщины, детского хирурга и врача, которая не видела ничего постыдного в том, чтобы обстрелять Киев из гранатомётов очень показателен. Показателен в том плане до какого скотского состояния могут дойти люди, подверженные влиянию агрессивной милитаристской пропаганды.

И лишний раз доказывает что те, кто довел до такого часть наших сограждан, фактически вызвали желание убивать и совершать террористические акты в мирных городах - должны понести ответственность , в том числе и уголовную", - сообщил он.

Больше новостей о: Евгений Хурсин Убийство Павла Шеремета

Архив
Новости
Волонтер Яна Дугарь отказалась давать показания в суде 14:02
Незаконные и неэффективные решения служащих НБУ привели к расточительному использованию 16,5 млн гривен, - Счетная палата 13:46
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал
Суд избирает меры пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета 13:41
Не фета, а набел рассольный: украинские производители придумали новое название для сыра 13:15
Президент Евросовета подтвердил, что санкции против России продлены 13:14
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
С нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение 18:50
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok