Евгений Хурсин: Пример врача, которая не видела ничего постыдного в том, чтобы обстрелять Киев из гранатомётов очень показателен

Евгений Хурсин: Пример врача, которая не видела ничего постыдного в том, чтобы обстрелять Киев из гранатомётов

Журналист Евгений Хурсин высказал свое мнение о том, до какого скотского состояния могут дойти люди, подверженные влиянию агрессивной милитаристской пропаганды.

"Пример этой женщины, детского хирурга и врача, которая не видела ничего постыдного в том, чтобы обстрелять Киев из гранатомётов очень показателен. Показателен в том плане до какого скотского состояния могут дойти люди, подверженные влиянию агрессивной милитаристской пропаганды.

И лишний раз доказывает что те, кто довел до такого часть наших сограждан, фактически вызвали желание убивать и совершать террористические акты в мирных городах - должны понести ответственность , в том числе и уголовную", - сообщил он.