Зеленский предлагает упростить получение гражданства русских и военных

После того как ранее в августе Президент Владимир Зеленский упростил получение украинского гражданства для граждан России, в декабре он подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба на сайте Офиса Президента.

Законопроект актуализирует отдельные положения законодательства относительно приобретения и прекращения гражданства Украины и урегулирует вопрос, определяющие основания, при наличии которых не допускается приобретение лицом гражданства Украины.

Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины, а именно:

при условии составления ими присяги гражданина Украины;

если иностанній гражданин проходит или проходил военную службу по контракту в ВСУ, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства;

являющихся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и понесли в своей стране преследований, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает:

расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению;

сократить перечень независящим от лица причинам неполучения документа о прекращении иностранного гражданства;

пересмотреть основания для потери гражданства Украины;

уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, 12 декабря Верховна Рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.

Также Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам, и 14 другим иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.