"Динамо" не смогли обыграть "Лугано" и вылетели из Лиги Европы

Киевский футбольный клуб "Динамо" в завершающем матче группового раунда Лиги Европы не смогли обыграть своего соперника швейцарскую команду "Лугано" и вышли вничью 1:1.

Об итогах 6 турнира сообщает спортивный ресурс Trubina.

Матч состоялся в четверг 12 декабря на НСК "Олимпийский". Перед игрой киевляне занимали третье место с 6 очками, а швейцарцы были последними с двумя очками (и всего одним голом).

Киевляне имели тотальное преимущество в поединке и под 30 ударов в сторону ворот швейцарцев. Зато в "Лугано" за весь матч лишь один удар в створ ворот и один гол. На сорок пятой минуте после навеса с фланга Макро Аратора ударом головой пробил Георгия Бущана - 0: 1.

На 86-й минуте второго тайма сильный удар Фран Соля отразил голкипер "Лугано". На четвертой добавленной минуте принес ничью "Динамо" точный удар Цыганкова с метров 18-ти в верхний угол ворот - 1:1.

В другом матче группы В "Мальме" на выезде победил "Копенгаген". В 1/16 финала турнира пробились "Мальме" и "Копенгаген", набравшие 11 и 9 очков соответственно. "Динамо" с семью пунктами на третьем месте. В "Лугано" после ничьей с "Динамо" три очка и последнее место в группе.

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