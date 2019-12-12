Парижское коммюнике подтвердило необходимость выполнения Минских соглашений, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин заявил, что его фракция поддерживает продление закона об особом статусе Донбасса. Также народный депутат подчеркнул, что фракция ОПЗЖ убеждена в необходимости действия этого закона на постоянной основе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Мы удовлетворены тем, что Верховная Рада поддержала закон об особом статусе. Если бы он не был принят, то Украина, по сути, в одностороннем порядке вышла бы из Минских соглашений – ключевого элемента на пути к миру на Донбассе", – заявил политик.

Он также сообщил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за принятие внесенного фракцией варианта законопроекта об особом статусе Донбасса.

"Наш законопроект предполагает, что закон об особом статусе будет действовать постоянно и станет основой для принятия всех следующих законопроектов, в том числе изменений в Конституцию и закона об амнистии – всего пакета, который подробно изложен в Минских соглашениях и должен привести к миру", – сказал Левочкин.

Народный депутат также указал, что текст парижского коммюнике исключает возможность пересмотра Минских соглашений.

"В коммюнике все стороны подтвердили Минские соглашения и взяли на себя обязательства до следующей встречи воплощать их в жизнь. К этой встрече необходимо создать основу для обсуждения (и это записано в коммюнике) проведения выборов на Донбассе", – подытожил парламентарий.