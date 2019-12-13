подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
13 декабря 2019, пятница, 17:30 407
Технологии 2019-12-13T17:30:02+02:00
Українські Новини
Что нам стоит дом напечатать: В Мексике открыли квартал, напечатанный на 3D-принтере

Что нам стоит дом напечатать: В Мексике открыли квартал, напечатанный на 3D-принтере

Роман Евланов
Жилой дом, 3D-принтер, 3d-печать, Мексика, Табаско
3D-дом. Фото: Joshua Perez for New Story
3D-дом. Фото: Joshua Perez for New Story

Совсем недавно мировые ученые открыли возможности 3D-принтеров, и этим машинам пророчили огромный прорыв в развитии техники и науки. Прогнозировалось, что такая технология даже может помочь экологической ситуации в мире. Прошло совсем немного времени, и с помощью 3D-принтера начали печатать огромное количество различных вещей - от деталей для различных механизмов до человеческих органов.

А вот американская компания New Story пошла еще дальше и открыла целый жилой квартал, который создали при помощи 3D-принтера. Техническому прорыву удалось состояться благодаря сотрудничеству New Story с компаниями Icon и Échale. Новый район располагается на юго-востоке Мексики, в городе Табаско.

Стандартные одноэтажные дома площадью 46,5 кв.м, которые есть в районе, включают в себя две небольших спальни, гостиную, ванную и кухню, укомлектованные коммуникациями. По состоянию на сегодняшний день, два дома уже введены в эксплуатацию. Организация решила отдать их нуждающимся семьям, которые смогут выплатить кредит за дом в течение 7 лет (согласно рассчетов, месячная оплата по кредиту составит около 20 долларов). В компании отмечают, что их производство нацелено на то, чтобы сделать жилье более доступным и дешевым, и в следующем году планируют напечатать и заселить жильцами еще 48 подобных домов.

Дома построены в соответствии со всеми архитектурными требованиями, а также способны выдерживать сейсмическую активность, которая нередка во многих регионах Мексики. Технология изготовления такого дома очень проста. Для процесса используется принтер Icon Vulcan II, который изготавливает основу для дома примерно за 24 часа. После этого в сооружении вручную устанавливают двери и окна.

Разработчики признались, что столкнулись с немалым количеством трудностей, прежде чем решились представить публично результат своей работы. Были сложности и с самим принтером, мощность которого высчитывали путем проб и ошибок, и даже в местных осадках, которые периодически портили уже готовые экспериментальные образцы домов.

Ранее Українські Новини рассказали о том, что в Японии построят "умный" город.

Больше новостей о: Жилой дом 3D-принтер 3d-печать Мексика Табаско

Архив
Новости
Видео дня: Киев полным ходом готовится встречать Новый год 18:44
Трамп установил личный рекорд в Twitter: выпустил 123 твита в день 18:28
Проголосованный парламентом законопроект об амнистии боевиков "утащил Турчинов" 18:08 Документ
НБУ укрепил гривну: официальный курс валют 17:58
"Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей на 6% на январь 2020 17:31
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
больше новостей
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok