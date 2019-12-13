В Раде сознались, что проголосованный парламентом во исполнение Минских договоренностей законопроект об амнистии "утащил Турчинов"

В Раде сознались, что проголосованный парламентом во исполнение Минских договоренностей законопроект об амнист

Внесенный во исполнение Минских договоренностей Президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение Верховной Радой Украины как "неотложный для первоочередного рассмотрения" 16 сентября 2014 года и проголосованный народными депутатами в тот же день в целом как закон "О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" исчез после того, как попал на подпись к Александру Турчинову.

Об этом говорится в официальном ответе Аппарата Рады на информационный запрос Українських Новин.

В ответе уточняется, что после голосования 16 сентября уже через день – 18 сентября – документ был надлежащим образом оформлен и передан на визирование бывшему тогда спикером Турчинову для передачи на подпись Президенту.

"По состоянию на сегодня вышеуказанный Закон Украины с подписи председателя ВР в Главное управление документального обеспечения Аппарата ВР не возвращался", - говорится в ответе.

При этом, в ответе не уточняется, предпринимались ли какие-то действия Аппаратом Рады, ставшим после Турчинова спикером парламента Андреем Парубием, а также Администрацией инициатора законопроекта – Президента Украины, для розыска и восстановления исчезнувшего после успешного голосования в Раде документа.

Согласно ст. 94 Конституции Украины и действовавшим на тот момент (сентябрь 2014 года) нормам конституционно-процессуального права, текст принятого Радой закона не позднее, чем в 10-дневный срок проходит все необходимые оформления и передается на подпись председателя Рады. Спикер парламента подписывает текст проголосованного закона не ранее, чем через 2 и не позднее, чем через 5 дней с момента его получения (дается время на внесение депутатами претензий относительно процедуры голосования и устранения возможных неточностей, что осуществляется путем дополнительного голосования в Раде). После подписания спикер неотложно передает документ на подпись Президенту Украины.

Президент Украины на протяжении 15 дней после получения закона подписывает его, либо возвращает в Раду вместе со своими предложениями и замечаниями для повторного рассмотрения. При этом, если Президент на протяжении 15 дней не вернул закон с предложениями и замечаниями, он считается одобренным Президентом, и может быть подписан и официально опубликован спикером парламента.

Ранее неоднократно случались прецеденты, когда законы "зависали", оставаясь длительное время без подписи Президента, а председатель Рады отказывался их подписывать и обнародовать. Прецедентов, когда оригинал документа "пропадал" после передачи на подпись высшему должностному лицу пока публично зафиксировано не было.

Александр Турчинов занимал должность председателя Верховной Рады Украины с 22 февраля по 27 ноября 2014 года. После чего занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) при Президенте Порошенко.

Так называемый Минский протокол (или Минское трехстороннее соглашение) был подписан 5 сентября 2014 года. Пунктом 6 соответствующего соглашения значилось немедленное принятие закона о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями на востоке Украины.

16 сентября 2014 года состоялось закрытое заседание Рады, на котором был заслушан доклад Министерства обороны Украины о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) и проголосованы 2 предусмотренных Минскими соглашениями и внесенных Президентом Порошенко как "неотложные для первоочередного рассмотрения" законопроекта – об особом порядке местного самоуправления и указанный выше законопроект об амнистии.

После голосования Президент Украины заявил о выполнении Украиной части взятых на себя обязательств в рамках Минского соглашения.