подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
13 декабря 2019, пятница, 06:08 406 Документ
Верховная Рада и партии 2019-12-13T07:30:02+02:00
Українські Новини
В Раде сознались, что проголосованный парламентом во исполнение Минских договоренностей законопроект об амнист

В Раде сознались, что проголосованный парламентом во исполнение Минских договоренностей законопроект об амнистии "утащил Турчинов"

Яков Сташинский
Верховная Рада Украины, Минские договоренности, Александр Турчинов, Амнистия
Александр Турчинов. Фото: EADaily
Александр Турчинов. Фото: EADaily

Внесенный во исполнение Минских договоренностей Президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение Верховной Радой Украины как "неотложный для первоочередного рассмотрения" 16 сентября 2014 года и проголосованный народными депутатами в тот же день в целом как закон "О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" исчез после того, как попал на подпись к Александру Турчинову.

Об этом говорится в официальном ответе Аппарата Рады на информационный запрос Українських Новин.

В ответе уточняется, что после голосования 16 сентября уже через день – 18 сентября – документ был надлежащим образом оформлен и передан на визирование бывшему тогда спикером Турчинову для передачи на подпись Президенту.

"По состоянию на сегодня вышеуказанный Закон Украины с подписи председателя ВР в Главное управление документального обеспечения Аппарата ВР не возвращался", - говорится в ответе.

При этом, в ответе не уточняется, предпринимались ли какие-то действия Аппаратом Рады, ставшим после Турчинова спикером парламента Андреем Парубием, а также Администрацией инициатора законопроекта – Президента Украины, для розыска и восстановления исчезнувшего после успешного голосования в Раде документа.

Согласно ст. 94 Конституции Украины и действовавшим на тот момент (сентябрь 2014 года) нормам конституционно-процессуального права, текст принятого Радой закона не позднее, чем в 10-дневный срок проходит все необходимые оформления и передается на подпись председателя Рады. Спикер парламента подписывает текст проголосованного закона не ранее, чем через 2 и не позднее, чем через 5 дней с момента его получения (дается время на внесение депутатами претензий относительно процедуры голосования и устранения возможных неточностей, что осуществляется путем дополнительного голосования в Раде). После подписания спикер неотложно передает документ на подпись Президенту Украины.

Президент Украины на протяжении 15 дней после получения закона подписывает его, либо возвращает в Раду вместе со своими предложениями и замечаниями для повторного рассмотрения. При этом, если Президент на протяжении 15 дней не вернул закон с предложениями и замечаниями, он считается одобренным Президентом, и может быть подписан и официально опубликован спикером парламента.

Ранее неоднократно случались прецеденты, когда законы "зависали", оставаясь длительное время без подписи Президента, а председатель Рады отказывался их подписывать и обнародовать. Прецедентов, когда оригинал документа "пропадал" после передачи на подпись высшему должностному лицу пока публично зафиксировано не было.

Александр Турчинов занимал должность председателя Верховной Рады Украины с 22 февраля по 27 ноября 2014 года. После чего занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) при Президенте Порошенко.

Так называемый Минский протокол (или Минское трехстороннее соглашение) был подписан 5 сентября 2014 года. Пунктом 6 соответствующего соглашения значилось немедленное принятие закона о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями на востоке Украины.

16 сентября 2014 года состоялось закрытое заседание Рады, на котором был заслушан доклад Министерства обороны Украины о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) и проголосованы 2 предусмотренных Минскими соглашениями и внесенных Президентом Порошенко как "неотложные для первоочередного рассмотрения" законопроекта – об особом порядке местного самоуправления и указанный выше законопроект об амнистии.

После голосования Президент Украины заявил о выполнении Украиной части взятых на себя обязательств в рамках Минского соглашения.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Верховная Рада Украины Минские договоренности Александр Турчинов Амнистия

Архив
Новости
Бизнесмен обещает судится в международном суде с языковым омбудсменом, если она оштрафует детские кружки за русский язык 07:31
Полиция задержала АТОшников за убийство Шеремета, Зеленский поставил антипорохоботский каток под своим Офисом 07:00 Мнение
О награждении орденом шоумена Притулу Зеленского просил Кличко 06:30 Документ
В Раде сознались, что проголосованный парламентом во исполнение Минских договоренностей законопроект об амнистии "утащил Турчинов" 06:08 Документ
Новогодний стол-2020: сколько стоят главные атрибуты праздника 06:00
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Если НБУ девальвирует гривню до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020, - Ukraine Economic Outlook 09:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok