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12 декабря 2019, четверг, 15:10 3329
Мир 2019-12-12T15:10:03+02:00
Українські Новини
Девятилетний гений забрал документы из университета за пару месяцев до выпуска

Девятилетний гений забрал документы из университета за пару месяцев до выпуска

Елизавета Кесельман
Вундеркинд, Дети-гении, Гений, Умный ребенок
Фото: instagram.com/laurent_simons
Фото: instagram.com/laurent_simons

Девятилетний вундеркинд из Бельгии, по имени Лоран Симонс, который готовился к выпуску из Технического университета Эйндховена, решил забрать документы по инициативе родителей. Об этом передает ВВС.

В частности, родители Лорана Симонса хотели, чтобы тот закончил высшее образование до 26 декабря, так как в таком случае он стал бы первым выпускником университета, не достигшим 10 лет. Но администрация университета сообщила родителям, что ему следует сдать еще множество экзаменов, предложив отодвинуть срок окончания вуза до середины 2020 года.

Родители с этим не согласились и сразу же отменили его занятия. Они рассчитывали, что сын закончит трехлетний курс образования за 10 месяцев, чтобы получить диплом до своего десятого дня рождения.

По словам Александра Симонса, администрация университета была недовольна тем, что он регулярно связывался со СМИ, чтобы те рассказывали о его сыне.

"Нам было сказано, что мы слишком сильно давим на ребенка и что если это продолжится, то ему придется пройти психологическую экспертизу", — сказал он.

В заявлении университета говорится, что Лоран не мог бы закончить университетское образование к концу декабря, так как за столь короткий срок он не сможет развить масштабное понимание предмета, а также свои творческие способности и критический анализ. Если бы он слишком рано закончил университет, пострадала бы его будущая академическая карьера.

Университет также предостерег родителей от чрезмерного давления на девятилетнего мальчика, обладающего беспрецедентным талантом.

Лоран Симонс в шесть лет начал учебу в старших классах и закончил ее за 18 месяцев. После этого он взял небольшой перерыв и ушел в академический отпуск, но ненадолго. В восемь лет мальчик поступил в нидерландский Технический университет Эйндховена, рассчитывая уже в декабре этого года получить степень в области электротехники. Это позволило бы ему стать самым юным в мире выпускником вуза.

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