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12 декабря 2019, четверг, 09:09 569
Силовые структуры 2019-12-12T10:30:01+02:00
Українські Новини
На Донбассе зафиксировали российские современные военные комплексы

На Донбассе зафиксировали российские современные военные комплексы

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, Новости ДНР, война на Донбассе, Доказательства, Военная техника, военные комплексы, Российская техника
РЭБ на Донбассе. Фото: InformNapalm
РЭБ на Донбассе. Фото: InformNapalm

После того, как украинская сторона СЦКК зафиксировала присутствие боевиков в Станице Луганской, где состоялся отвод вооружения, на Донбассе сфотографировали замаскированные российские российские военные комплексы РЭБ.

Редакция международного волонтерского сообщества InformNapalm обнародовала фото российских военных комплексов на территории Донбасса.

В конце ноября — начале декабря наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали и отразили в своих отчетах российские станции РЭБ Р-330Ж "Житель", модификацию Р-934 и РБ-636 "Свет-КУ". Соответствующие текстовые сообщения были опубликованы в публичной части отчета СММ ОБСЕ за 28 ноября и 7 декабря.

Организация обнародовала уникальные фотоматериалы, подтверждающие эти данные:

Аналитики международного волонтерского сообщества InformNapalm также сравнили эти фото с указанными образцами российской техники и подтверждают, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и РБ-636 "Свет-КУ" в очередной раз были замечены на Донбассе. Хотя российские военные и пытались их спрятать под маскировочными сетками, но характерные элементы станций все равно выдали их пребывание.

Для визуального сравнения скомпонировали приведенные слайды с другими известными фотографиями указанных комплексов:

Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по вопросу присутствия на Донбассе российских военных он предложил Владимиру Путину не тратить время на пустые доказательства и идти дальше в переговорном процессе.

Кроме того, Зеленский заявил, что договорится с Путиным будет сложно - но он чувствовал уступки.

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