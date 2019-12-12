На Донбассе зафиксировали российские современные военные комплексы

После того, как украинская сторона СЦКК зафиксировала присутствие боевиков в Станице Луганской, где состоялся отвод вооружения, на Донбассе сфотографировали замаскированные российские российские военные комплексы РЭБ.

Редакция международного волонтерского сообщества InformNapalm обнародовала фото российских военных комплексов на территории Донбасса.

В конце ноября — начале декабря наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали и отразили в своих отчетах российские станции РЭБ Р-330Ж "Житель", модификацию Р-934 и РБ-636 "Свет-КУ". Соответствующие текстовые сообщения были опубликованы в публичной части отчета СММ ОБСЕ за 28 ноября и 7 декабря.

Организация обнародовала уникальные фотоматериалы, подтверждающие эти данные:

Аналитики международного волонтерского сообщества InformNapalm также сравнили эти фото с указанными образцами российской техники и подтверждают, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и РБ-636 "Свет-КУ" в очередной раз были замечены на Донбассе. Хотя российские военные и пытались их спрятать под маскировочными сетками, но характерные элементы станций все равно выдали их пребывание.

Для визуального сравнения скомпонировали приведенные слайды с другими известными фотографиями указанных комплексов:

Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по вопросу присутствия на Донбассе российских военных он предложил Владимиру Путину не тратить время на пустые доказательства и идти дальше в переговорном процессе.

Кроме того, Зеленский заявил, что договорится с Путиным будет сложно - но он чувствовал уступки.