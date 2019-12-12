Из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек

Из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела троих последних пропавших в результе пожара людей.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"По состоянию на 6:45 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают также, что по состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.

Работы по ликвидации последствий пожара в колледже продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.