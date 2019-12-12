подписаться на рассылку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
12 декабря 2019, четверг, 08:02 7
Силовые структуры 2019-12-12T08:03:47+02:00
Українські Новини
Из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек

Из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек

Надежда Комендантова
Пожар в Одессе, пожар в колледже, ГосЧС, Погибшие в пожаре

Из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела троих последних пропавших в результе пожара людей.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"По состоянию на 6:45 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают также, что по состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.

Работы по ликвидации последствий пожара в колледже продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

Больше новостей о: Пожар в Одессе пожар в колледже ГосЧС Погибшие в пожаре

Архив
Новости
Пожар в Одессе. Фото: Думская
Из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек 08:02
Драка в Раде и "девятровичезация" Института нацпамяти 07:00
Время проводить аудит, как Марина Порошенко потратила 700 млн гривен из бюждета, еще не пришло, – Минкультуры Бородянского 06:19 Документ
Соцпомощь для людей с инвалидностью: как получить выплаты от государства 06:05
Сегодня киевское метро может изменить работу из-за футбола 06:00
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok