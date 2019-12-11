16.12.19 11:00 Пресс-конференция: "Реванш БПП Днепропетровской ОГА"

16 декабря 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Реванш БПП Днепропетровской ОГА".

В соответствии с Указом Президента Украины "О люстрации всех чиновников прошлого политического режима с 2014-го года" после изменения политической элиты в Украине на последних выборах Президента и в Верховную Раду Украины в Днепропетровской области у власти остались должностные лица режима Порошенко, занимающие руководящие должности по прежнему.

Участники события расскажут о тех, кого люстрация не коснулась, а также о фактах коррупционных схем должностных лиц ОГА Днепропетровщины.

Спикеры:

Игорь Руденко, начальник штаба ОО "Евромайдан - Днепр";

начальник штаба ОО "Евромайдан - Днепр"; Анна Есиповская, заместитель председателя ОО "Правый сектор Днепр и Днепропетровская обл.";

заместитель председателя ОО "Правый сектор Днепр и Днепропетровская обл."; Николай Кожушко, правозащитник, руководитель организации "Поможем детям".

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