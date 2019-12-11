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11 декабря 2019, среда, 18:00 10
Пресс-центр 2019-12-11T18:04:08+02:00
Українські Новини
16.12.19 11:00 Пресс-конференция: "Реванш БПП Днепропетровской ОГА"

16.12.19 11:00 Пресс-конференция: "Реванш БПП Днепропетровской ОГА"

Алина Заика

16 декабря 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Реванш БПП Днепропетровской ОГА".

В соответствии с Указом Президента Украины "О люстрации всех чиновников прошлого политического режима с 2014-го года" после изменения политической элиты в Украине на последних выборах Президента и в Верховную Раду Украины в Днепропетровской области у власти остались должностные лица режима Порошенко, занимающие руководящие должности по прежнему.

Участники события расскажут о тех, кого люстрация не коснулась, а также о фактах коррупционных схем должностных лиц ОГА Днепропетровщины.

Спикеры:

  • Игорь Руденко, начальник штаба ОО "Евромайдан - Днепр";
  • Анна Есиповская, заместитель председателя ОО "Правый сектор Днепр и Днепропетровская обл.";
  • Николай Кожушко, правозащитник, руководитель организации "Поможем детям".

Аккредитация СМИ: (+38050) 412-4861 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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