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11 декабря 2019, среда, 15:10 1154
Экономика 2019-12-11T15:11:23+02:00
Українські Новини
Бизнес готов к добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока, – ЕБА

Бизнес готов к добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока, – ЕБА

Сергей Паламаренко
Игорь Гоцик, Европейская Бизнес Ассоциация, ЕБА, Электроэнергия, зеленый тариф
"Зеленая" энергетика. Фото: Украинское Фото

Менеджер комитетов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Игорь Гоцик заявил, что бизнес готов пойти на добровольное снижение "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока, который предусматривается законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543).

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

"Было полное понимание позиций как бизнеса, так и народных депутатов. Понимания, я имею в виду, позиций друг друга. И фактически бизнес стоял на позиции единственного голоса индустрии, когда фактически большинство, сегодня присутствующее, выражало одни и те же тезисы, кроме некоторых пунктов. То, что мы видели сегодня на заседании комитета, это то, что бизнес, индустрия фактически стоят на единых позициях. Несмотря на то, что это солнечная генерация, это ветер. Потому что проблемы едины для всех. И уже собственно бизнес готов сделать шаг вперед для того, чтобы пойти на добровольное понижение тарифа для сохранения его общего срока. И это действительно критически важный вопрос", - сказал Гоцик.

Законопроект №2543 подготовлен в контексте выполнения поручения Президента Украины Владимира Зеленского, который на Украинско-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Эксперты призвали на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543, акцентируя внимание на том, что участники рынка ВИЭ (возобновляемых источников энергии) ожидают - предлагаемые документом нормы должны начать действовать как можно скорее.

"Хорошо, что мы имеем зарегистрированный законопроект, но у тех компаний, с которыми я общаюсь, есть вопрос - когда он будет принят", - заявил советник юридической компании Dentons Максим Сысоев.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде Украины 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

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