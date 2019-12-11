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  • На Николаевщине подвели итоги предоставленной финансовой помощи на реализацию предпринимательских инициатив
11 декабря 2019, среда, 14:45 2699 Пресс-релиз
Общество 2019-12-11T15:49:56+02:00
Українські Новини
На Николаевщине подвели итоги предоставленной финансовой помощи на реализацию предпринимательских инициатив

На Николаевщине подвели итоги предоставленной финансовой помощи на реализацию предпринимательских инициатив

Павел Твердохлиб

В среду, 11 декабря, в Николаевском областном центре занятости состоялась бизнес-встреча "Вместе к успеху", в рамках которой подведены итоги работы, проведенную службой с начала года. Среди достижений – 1, 7 млн грн предоставлено в этом году безработным для реализации предпринимательских инициатив.

Поздравил собравшихся заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли.

"От имени председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника хочу поздравить службу занятости с завершением года, активной фазой, которую они провели, работой, которую осуществили по трудоустройству наших граждан. Предоставляется помощь на открытие собственного дела жителям нашей области.  Это очень важно, когда в такое время государство оказывает поддержку подставляет плечо для своих граждан, и приятно, что государственная служба занятости в этом направлении активно работает. Мы со своей стороны тоже способствуем такой работе. Наши областные программы также способствуют трудоустройству граждан.  Это и поддержка участников АТО в открытии собственного дела, предоставление на конкурсной основе компенсаций процентных ставок по кредитам за создание новых рабочих мест.  Совместно боремся с проблемой безработицы в регионе", - прокомментировал Александр Трайтли.

Заместитель председателя ОГА отметил, что проект бюджета на 2020 год, внесенный на рассмотрение областного совета, предусмотрен один миллион гривен на поддержку участников АТО в открытии собственного дела и почти 5 миллионов на компенсацию процентных ставок по кредитам.

Александр Трайтли поблагодарил всех за плодотворную работу и вручил дипломы работодателям, которые сотрудничают со службой занятости, за активную жизненную позицию и личный вклад в создание рабочих мест и развитие рынка труда региона.

Директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько отметил, что в целом на начало бизнеса с начала года поставлено более 1, 7 млн грн, а каждый из новоиспеченных предпринимателей получил разную сумму помощи - от 4 до 74 тыс грн.  Руководитель ОЦЗ вручил предпринимателям, которые начали собственное дело в течение сентября-ноября этого года, соответствующие сертификаты.

Отметим также, что с начала года Николаевской областной службой занятости предоставлено 80 работодателям компенсации фактических потерь в размере ЕСВ за трудоустройство 185 безработных.  За это время работодателям компенсировано ЕСВ в сумме 2,4 млн грн с 2,6, предоставленных сметой.

Больше новостей о: Вместе к успеху Николаевская областная государственная администрация Николаевская ОГА Александр Трайтли

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