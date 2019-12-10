Николаевские дети нашли новое смертельное развлечение, а в Кривом Роге в больницах рушится потолок

В Сумах полиция задержала мужчину с килограммом наркотиков

Оперативники уголовного розыска остановили 23-летнего сумчанина на одной из улиц, получив информацию, что при нем может быть большое количество наркотиков, которые в дальнейшем тот планирует сбыть. И не ошиблись, сообщает "Ваш шанс"."При себе парень имел пакеты с кристаллическим веществом голубого, красного и белого цветов общим весом около 1 кг. Это была PVP-соль - опасное психотропное вещество, которое способно за считанные месяцы разрушить мозг, центральную нервную систему человека", - сообщил Валерий Строкач, замначальника ГУНП в Сумской области. Задержанного доставили в отдел полиции, а также провели обыск по месту его проживания, во время которого нашли еще около полкилограмма аналогичного вещества и приборы для его расфасовки. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Николаеве пьяный покупатель попытался войти в закрытый магазин и выбил двери

Около трех часов ночи наряд реагирования полиции охраны получил сообщение о том, что в одном из магазинов Николаева нажали кнопку "срочном вызова полиции". Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия, сообщают "Новости N". Продавец рассказала правоохранителям, что вмагазине проводился переучет товара, когда в дверь начал стучать неизвестный мужчина. Женщина предупредила покупателя, что магазин не работает, но тот разбил стекло и пытался зайти в помещение. Когда продавец сообщила, что вызвала полицию, мужчинаубежал. Отрабатывая территорию, сотрудники полиции охраны задержали дебошира.Задержанный житель Николаева 1966 года рождения объяснить свое поведение не мог и во всем обвинял много выпитого алкоголя.

Новое смертельное развлечение: в Днипре подростки решили "покорить" высоковольтную электроопору

В Днепре дети нашли себе очередное смертельно опасное развлечение,передает "Наше Місто". Подростки ради адреналина решили взобраться на опору линии электропередач. К счастью, школьники одумались и не стали лезть дальше вверх, а спустились на землю.

Под Днипром полиция "накрыла" два игорных клуба

6 декабря в Кривом Роге полиция разоблачила 2 незаконных игорных заведения, сообщает "Днепр час".По результатам проведения следственных действий из помещений интерактивных клубов правоохранители изъяли оборудование с установленным специальным программным обеспечением, 28 единиц компьютерной техники, системный блок администратора, документацию и денежные средства.Изъятое оборудование направлено на экспертизу.

В Кривом Роге в больнице обрушился потолок

В Кривом Роге в городской больнице упал потолок. Обрушение произошло на 3 этаже медицинского учреждения, сообщает "Наше Місто".Обломками был завален весь кабинет. В потолке образовалась дыра внушительных размеров. Один из входов на верхние этажи больницы закрыт.

В Виннице водитель почти километр тянул мужчину, который повис на дверцах

На одном из перекрестков Винницысотрудники полиции заметили Daewoo Lanos, пострадавший в ДТП. Окружающие пешеходы и водители указали патрульным в сторону одной из улиц. Через несколько сотен метров от места происшествия правоохранители заметили автомобиль Rover. Догоняя иномарку, они увидели, что на водительской двери "висит" мужчина – его руку зажало боковым стеклом. Остановив автомобиль, патрульные выяснили, что мужчина, "висевший" на дверце — это 21-летний водитель пострадавшего Daewoo Lanos. А 29-летний водитель автомобиляRover- другой участник ДТП, которыйпыталсясбежать с места происшествия. Водителя Rover задержали. Водитель Daewoo Lanos и его пассажир обратились за медицинской помощью, сообщает "20 минут".

Как сообщали Українські Новини, на Херсонщине мужчина пытался взорвать родителей своей возлюбленной.

Напомним, в Одессе из-за пожара в колледже пострадало 12 человек, а в Днипре над пропастью "зависла" фура. Ранее в этом же городе прогремел взрыв.