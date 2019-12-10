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10 декабря 2019, вторник, 17:09 112
Финансы 2019-12-10T17:14:02+02:00
Українські Новини
У украинского рынка ценных бумаг есть большой потенциал, - Визиров

У украинского рынка ценных бумаг есть большой потенциал, - Визиров

Босак Сергей
Борис Визиров, Ценные бумаги, финансовый сектор, Бизнес, Украина

Бывший глава Нацкомфинуслуг, эксперт в сфере финансов и госуправления Борис Визиров считает, что емкость украинского финансового рынка достаточно большая и может вырасти уже в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью "Українським новинам".

"Емкость финансового рынка достаточно большая и может расти. Годовой сбор премий на рынке страховых услуг - 23 млрд грн. Это «длинные» деньги в экономике, они размещены в виде депозитов на банковских счетах и других финансовых институтах, как резервы", - сказал Визиров.

По его мнению, такой большой ресурс необходимо использовать в реальном секторе, и ситуация будет стабильной, это может стать катализатором экономического роста.

"Оценивая потенциал Украины – географическое расположение, природные ресурсы, недра, инфраструктуру, промышленный комплекс, можно говорить, что развитие фондового рынка вполне возможно. Главное – стабильность и прозрачность", - отмечает Визиров.

Он подчеркнул, что "отсутствие стабильности на рынках - это риски для страны, ведь инвестор не скажет, что я вложил в "Корпорацию "Z", а заявит, что вкладывал в Украину".

Визиров также прокомментировал инициативу президента Зеленского по поводу кредитов для малого бизнеса под 5-9% годовых.

"Сама инициатива хорошая, речь идет не о больших суммах – порядка 1-2 млн грн., к тому же выдвигаются определенные условия – создание рабочих мест и так далее", - считает он.

Визиров отмечает, что для реализации такой инициативы необходимо будет определить источники финансирования, компенсаторы.

"Все зависит от того, какая будет цена этих денег для государства. Если цена будет 2-3%, а государство продает по 5%, то это нормально", - резюмировал экс-глава Нацкомфинуслуг.

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