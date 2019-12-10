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10 декабря 2019, вторник, 15:39 463
Экономика 2019-12-10T15:41:47+02:00
Українські Новини
СРП быть: Кабмин опротестовал решение суда по Зиньковской нефтегазовой площади

СРП быть: Кабмин опротестовал решение суда по Зиньковской нефтегазовой площади

Ирина Дорофейчук
Добыча углеводородов, Зиньковская нефтегазовая площадь
Газодобыча (иллюстрация). Фото: analytics.news
Газодобыча (иллюстрация). Фото: analytics.news

9 декабря Шестой апелляционный административный суд отменил решение, вынесенное Окружным админсудом г. Киева, и удовлетворил жалобы органов исполнительной власти в деле по обжалованию условий конкурса на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородов, которые будут добываться на Зиньковской нефтегазовой площади. Апелляции подавали Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики и защиты окружающей среды, а также победители конкурса.

Судом первой инстанции был отменен пункт конкурсных условий, которым разрешается участие в конкурсе специально созданных юридических лиц (SPE), с обязательным предоставлением гарантий выполнения условий СРП от материнских компаний. Из-за этого возникал опасный прецедент, который мог позволить пересмотреть решения о победителях на остальных восьми участках в рамках конкурса СРП, что ставило под угрозу состоявшийся, действующие и будущие конкурсы СРП в Украине. Иск в суд к Кабмину и Министерству энергетики и окружающей среды подавала компания "Укрнефтебурение".

Как отмечают эксперты, выходить на конкурсы СРП со специально созданной для проекта компанией (SPE) – это общепринятая международная нефтегазовая практика. Запрет в Украине на подобную практику отпугнет международных инвесторов.

Стоит отметить, что с SPE в конкурсе СРП участвовали большинство компаний: "Захиднадрасервис" - ООО "ВЕЛЛ КО", Sigma Bleyzer и Aspect Energy - Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B.V., ООО "ГеоАльянс Партнерство" - Geo Alliance Partnership B.V., а также ДТЭК в лице Oil&Gas Overseas Trading B.V. и "Нефтегазэксплуатация". SPE в Украине ранее создавали крупнейшие международные компании, такие как Shell, Exxon Mobil, Nafta.

Напомним, 1 июля Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции утвердила победителей конкурса на разработку 9 нефтегазоносных площадей. Победителями самого масштабного в истории Украины конкурса привлечения инвесторов на основании СРП были выбраны 7 заявок: "Укргаздобыча" - по двум лотам самостоятельно (Бузовская, Берестянская) и еще по двум в партнерстве с канадской Vermilion Energy (Балаклейская, Иванковская), ТОВ "Юкрейн Энерджи", за которой стоит американская Aspect Energy (Варвинская), "Укрнефтебурение" (Русановская), Geo Alliance (Софиевская), ООО "Велл Ко" нефтедобытчика "Захиднадрасервис" (Угневская), "Ойл энд гез оверсиз трединг Би.Ви." и ООО "Нафтогазэксплуатация", входящие в ДТЭК, (Зиньковская).

Занимавший в то время пост исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах (сейчас председатель Госгеонедра) сообщал, что с момента заключения соглашения с правительством нефтегазовые компании будут обязаны в течение 5 лет инвестировать более 430 млн долларов в проведение сейсмических работ (в частности 3D на площади 3700 кв. км) и пробурить 39 разведочных скважин, параллельно работая над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа. Правительство, деловые круги и международное сообщество оценили состоявшийся конкурс, как конкурентный и прозрачный.

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