Губернатор Закарпатья занял последнее место по экономическим показателям, - СМИ

Губернатор Закарпатья Игорь Бондаренко оказался на последнем месте по результатам работы среди глав областей. Такие данные собственного рейтинга представило бизнес-издание "Деловая столица".

В соответствии с составленным рейтингом, председатель Закарпатской облгосадминистрации Игорь Бондаренко набрал наибольшее негативных баллов - минус 68. Для сравнения, руководители Днепровской и Киевской областей получили, соответственно, плюс 97 и 92 балла.

За время правления Игоря Бондаренко Закарпатье пасет задних по количеству рабочих мест. В области более чем на 15% ухудшилась динамика капитальных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров и услуг сократился более чем на 8%. Авторы исследования констатируют существенное падение в промышленности и сельском хозяйстве.

Наибольшим успехом Закарпатья третье место серед регионов с наименьшей задолженностью по зарплате на одного работника. Хотя динамика реальной зарплаты самая низкая в Украине, наряду с Одесской областью - минус 10,5 баллов.

Исследователи отмечают, что "у Игоря Бондаренко системный кризис", поскольку с 5-го июля, с тех пор губернатор занимает должность, Закарпатская область накапливает все больше проблем.

Авторы исследования подводили итоги социально-экономического развития 23 регионов кроме оккупированного Крима, Донецкой и Луганской за три квартала поточного года. Методика рейтингования учитывает 20 общественно значимых критериев, а все цифры взяты из Госкомстата и его территориальных органов.

Несмотря на официальную статистику, ряд губернаторов-аутсайдеров будет трудно оспорить показатели их неудовлетворительной работы. Исследователи отмечают, что президент Зеленский уже начал обновление руководства регионов по второму кругу и освободил им же назначенных руководителей Киевской и Черкасской ОГА. Вероятно скоро появятся и новые кандидаты. Крайне негативные экономические показатели, вероятно, будут побуждать Офис Президента указать на выход закарпатскому главе Игорю Бондаренко.