Главный раввин Киева призвал к молитве за мир и процветание в Украине

Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович призвал молиться за мир и процветание в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Марковича.

Так, Маркович рассказал, что молится Всевышнему в такие важные для Украины дни.

"В эти важные для Украины дни я молюсь Всевышнему и прошу благословения для мудрого и сильного украинского народа и руководителей украинского государства, которых этот народ избрал. Я молюсь и прошу, чтобы Тот, Кто благословил отцов наших, Авраама, Ицхака и Яакова, указывающий в море путь и тропу в водах могучих, благословил, и возвеличил, и возвысил правителей и народ Украины", - говорится в сообщении.

Также Маркович призвал молиться за экономическую удачу Украине и процветание.

"Я молюсь и прошу Царя царей над царями, чтобы Он послал свет Свой всем руководителям государства и их советникам, установил мир между всеми народами и народностями, населяющими Украину. Я молюсь и прошу Царя царей над царями, чтобы Он послал благословение и экономическую удачу всему украинскому государству, дабы оно добилось успехов и процветало. Я молюсь и прошу Царя царей над царями, чтобы Он защитил Украину от всех ненавистников ее – внутренних и внешних", - добавил Маркович.