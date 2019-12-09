ГАСИ начала целевую внеплановую проверку своего территориального органа во Львове, – глава Госархстройинспекции Строкач

В связи с многочисленными жалобами и сигналами о проявлениях коррупции со стороны Департамента Госархстройинспекции во Львовской области и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александр Строкач сегодня прибыл во Львов, чтобы лично разобраться в ситуации.

Во время встречи с главой Львовской облгосадминистрации Маркияном Мальским обговорили сотрудничество по развитию градостроительной деятельности на территории региона и обратили внимание на необходимость повышения уровня качества предоставления административных услуг в строительстве.

"Из Львовской области в Госархстройинспекцию сегодня поступает много нареканий со стороны как граждан, так и застройщиков. Общественность жалуется на незаконные застройки, нарушающие все установленные нормы градостроительного законодательства, и на игнорирование таких фактов территориальными органами ГАСИ. С другой стороны, застройщики, инвесторы указывают на коррумпированность Департамента ГАСИ в Львовской области. Мы понимаем, что такая ситуация негативно сказывается на развитии региона. Поэтому Госархстройинспекция начала целевую внеплановую проверку деятельности территориального органа ГАСИ", – сообщил Александр Строкач.

Вместе с тем он призвал представителей бизнеса к партнерству в борьбе с проявлениями коррупции. Напомнил: если есть обоснованные основания, следует немедленно информировать правоохранительные органы и центральный офис.

Во время совещания с работниками территориального органа Александр Строкач приказал немедленно прекратить давление со стороны должностных лиц Госархстройинспекции на субъектах градостроительства: "Такие действия являются не только нарушением закона – они тормозят развитие социально и экономически важных сфер. И каждый должен понимать, что будет ему придется отвечать", – подчеркнул глава ГАСИ.

Сейчас центральный аппарат Госархстройинспекции начал целевую внеплановую проверку деятельности Департамента ГАСИ во Львовской области, по результатам которой будут сделаны выводы и приняты меры.

"Должностные лица обязаны четко осознавать, что любое противоправное действие будет иметь соответствующую реакцию и последствия. Такой подход станет сдерживающим фактом для многих и позволит навести порядок в градостроительстве", – отметил Александр Строкач