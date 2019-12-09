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09 декабря 2019, понедельник, 17:13 2088
Экономика 2019-12-09T19:00:04+02:00
Українські Новини
РГК договорилась с Tartarini о поставке газорегуляторного оборудования

РГК договорилась с Tartarini о поставке газорегуляторного оборудования

Григорий Яковенко
РГК, Договор, Tartarini
Региональная газовая компания, РГК. Фото: 104.ua
Региональная газовая компания, РГК. Фото: 104.ua

Региональная газовая компания (РГК) договорилась с ведущим мировым производителем Tartarini о поставке газорегуляторного оборудования.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

Сообщается, что 6 декабря был подписан контракт, который предусматривает прямые закупки итальянских комплектующих для набирающего обороты производства на заводе RGC Production во Львове.

Отмечается, что завод выпускает современные шкафные газорегуляторные пункты и нацелен в первую очередь на обеспечение потребностей украинского рынка, где из-за износа необходима замена 20 тыс. регуляторных пунктов.

"В связи с выходом нашего завода на проектную мощность необходимо расширение линейки поставщиков. Прямой контракт с Tartarini обеспечивает наше инновационное производство регуляторами и клапанами премиального качества. Такая синергия обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и надежность нашей продукции в соответствии с европейскими стандартами", - сказал операционный директор РГК Алексей Тютюнник.

Как сообщали Українські Новини, ранее РГК сообщали, что в газораспределительную систему необходимо вкладывать 10 млрд гривен инвестиций ежегодно.

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