РГК договорилась с Tartarini о поставке газорегуляторного оборудования

Региональная газовая компания (РГК) договорилась с ведущим мировым производителем Tartarini о поставке газорегуляторного оборудования.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

Сообщается, что 6 декабря был подписан контракт, который предусматривает прямые закупки итальянских комплектующих для набирающего обороты производства на заводе RGC Production во Львове.

Отмечается, что завод выпускает современные шкафные газорегуляторные пункты и нацелен в первую очередь на обеспечение потребностей украинского рынка, где из-за износа необходима замена 20 тыс. регуляторных пунктов.

"В связи с выходом нашего завода на проектную мощность необходимо расширение линейки поставщиков. Прямой контракт с Tartarini обеспечивает наше инновационное производство регуляторами и клапанами премиального качества. Такая синергия обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и надежность нашей продукции в соответствии с европейскими стандартами", - сказал операционный директор РГК Алексей Тютюнник.

Как сообщали Українські Новини, ранее РГК сообщали, что в газораспределительную систему необходимо вкладывать 10 млрд гривен инвестиций ежегодно.