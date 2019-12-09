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09 декабря 2019, понедельник, 16:09 577
Верховная Рада и партии 2019-12-09T16:09:38+02:00
Українські Новини
Бойко ожидает от "нормандской встречи" утверждения "дорожной карты" для установления мира

Бойко ожидает от "нормандской встречи" утверждения "дорожной карты" для установления мира

Татьяна Зотова
Юрий Бойко, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, нормандский формат
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что принятие "дорожной карты" в ходе встречи в "нормандском формате" откроет путь к миру на Донбассе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик выразил надежду на принятие дорожной карты, которая обеспечит урегулирование конфликта в Донбассе. "Я хочу напомнить, что прошлая встреча в "нормандском формате", которая состоялась 3 года назад, закончилась решением, что будет создана дорожная карта пути к миру, в которой будут прописаны конкретные шаги, согласующиеся с Минскими соглашениями. Мы ожидаем, что на этой встрече такая дорожная карта будет принята, и она поведет нашу страну к миру", – отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"Сам факт проведения встречи в "нормандском формате" после трехлетнего перерыва – это безусловный плюс. И мы рассчитываем, что на ней будут достигнуты конкретные результаты", – сказал Бойко.

Парламентарий также отметил, что люди, проживающие на неподконтрольных территориях, хотят понимания, как им жить дальше.

"Примерно 30%, по нашим данным, хотят возвращения в Украину, столько же хотят в РФ (Российскую Федерацию), другие не определились. Люди хотят понимания и ясности: как им жить дальше? Жизнь на этих территориях совсем другая, начиная от других денег, другой власти, там действует комендантский час; люди в основном – в двух областных центрах – Донецке и Луганске, потому что в мегаполисе выжить легче. Там наши украинские граждане, я знаю очень многих людей. Мы должны думать о них и ни в коем случае не оставлять эти территории", – подчеркнул Юрий Бойко.

Больше новостей о: Юрий Бойко Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ нормандский формат

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