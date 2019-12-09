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09 декабря 2019, понедельник, 10:23 656 Пресс-релиз
Политика 2019-12-09T10:23:02+02:00
Українські Новини
Николаевщина работает над созданием привлекательного инвестиционного климата, - Стадник

Николаевщина работает над созданием привлекательного инвестиционного климата, - Стадник

Тимофей Борзенко
Александр Стадник, Николаев, Экономика, Инвестиции

Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику области является одним из приоритетных направлений деятельности Николаевской областной государственной администрации. Такое мнение высказал председатель Николаевской ОГА Александр Стадник.

Основными направлениями работы по содействию привлечению инвестиций являются:

- Четкое соблюдение курса реформ по улучшению бизнес-климата и привлечения инвестиций, определенных Президентом и Правительством Украины;

- Создание благоприятного инвестиционного климата и формирования инвестиционного имиджа Николаевской области как территории, привлекательной для вложения инвестиций.

Учитывая стратегические приоритеты, озвученные Президентом Украины и Правительством, на Николаевщине проводится активная работа по разработке Стратегии развития области на период до 2027 года на основе смарт-специализации. Основной задачей Стратегии является определение долгосрочных целей развития и обеспечения их достижения с целью повышения конкурентоспособности региона.

Николаевщина всегда открыта к плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству с отечественными и международными партнерами. По последним отчетным данным главного управления статистики в Николаевской области по состоянию на 1 октября 2019 объем капитальных инвестиций в экономику области вырос в почти 8,2млрд грн, что на 34,7% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику области составил 253,3 млн долл, или на 14,8% больше, чем на начало года. Иностранный капитал поступил из 46 стран мира, а основными инвесторами являются страны Европейского Союза (72,2% от общего объема). В отраслевой структуре преобладают инвестиции в предприятия складского хозяйства и транспорта - 42,3%, промышленности - 40,0%, и строительной отрасли - 4,8%.

Вопрос привлечения инвестиций - одно из главных во время встреч руководства облгосадминистрации с представителями посольств, консульских учреждений иностранных государств в Украине, деловых кругов и международных организаций.

Важным направлением работы облгосадминистрации также поддержка общин, которые были созданы благодаря реформе децентрализации. В частности, за счет средств областного бюджета предоставляется помощь общинам для реализации проектов, направленных на решение неотложных социальных проблем.

Именно в сотрудничестве власти, бизнеса и гражданского общества мы видим будущее развития Николаевщины как современного региона с инновационной экономикой, открытой для инициатив и передовых идей.

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