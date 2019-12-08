Импичмент Трампа не повлияет: в США рассказали, что может помешать Украине получить военную помощь

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.

Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава министерства Марк Эспер, пишет "Голос Америки".

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и Украина решает вопрос коррупции", - сказал министр.

На вопрос модератора, влияет ли на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер ответил отрицательно.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее".

В то же время Марк Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставления летального оружия Украине, основываясь на трех вещах:

"Первое: Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третий: наши союзники в регионе также оказывают политику безопасности поддержку Украины. Ответ на все три вопроса была "да", и мы поддержали предоставление такой помощи".

Как сообщали Українські Новини, в августе Украина и США согласовали условия противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее Трамп лично заблокировал военную помощь Украине. Тогда Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы. В то же время в США началась процедура импичмента Трампа. Ее запустили из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.