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08 декабря 2019, воскресенье, 13:55 48
Общество 2019-12-08T14:00:31+02:00
Українські Новини
Завтра в Украине потеплеет до +9, но будет ветрено: синоптики дали прогноз на начало недели

Завтра в Украине потеплеет до +9, но будет ветрено: синоптики дали прогноз на начало недели

Анна Рудык
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Кот
Кот

9 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только на Закарпатье небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем +3…+9 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Моршине и Трускавце без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов, в Сваляве местами небольшой дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+8 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

Как сообщали Українські Новини, циклон с проливными дождями и мокрым снегом ворвется в Украину: прогноз погоды на неделю.

Также согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

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