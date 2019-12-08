Сегодня 6-я годовщина сноса памятника Ленину на Бессарабке в Киеве

8 декабря 2013 года активисты снесли и разгромили памятник Ленину на Бессарабке, который позже заменила гигантская синяя рука.

Памятник сбросили без использования техники: накинули железные тросы и вручную свалили монумент с пьедестала.

Он упал вниз лицом, голова из дорогого гранита раскололась на куски.

Активисты принялись разбивать кувалдами и молотками останки каменного тела.

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