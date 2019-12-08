Сегодня 6-я годовщина сноса памятника Ленину на Бессарабке в Киеве

8 декабря 2013 года активисты снесли и разгромили памятник Ленину на Бессарабке, который позже заменила гигантская синяя рука. Памятник сбросили без использования техники: накинули железные тросы и вручную свалили монумент с пьедестала. Он упал вниз лицом, голова из дорогого гранита раскололась на куски. Активисты принялись разбивать кувалдами и молотками останки каменного тела. Молодежь скандировала: "Свобода" прийде – порядок наведе!". Как сообщали Українські Новини, КС признал конституционным закон о декоммунизации. Тем временем, во Львовской области декоммунизация села вызвала волну протестов у местных жителей. А в Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР