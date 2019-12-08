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08 декабря 2019, воскресенье, 06:30 404
Общество 2019-12-08T08:30:01+02:00
Українські Новини
Сегодня 6-я годовщина сноса памятника Ленину на Бессарабке в Киеве

Сегодня 6-я годовщина сноса памятника Ленину на Бессарабке в Киеве

Надежда Комендантова
Памятник Ленину, декоммунизация
Снос памятника Ленину в Киеве.
Снос памятника Ленину в Киеве.

8 декабря 2013 года активисты снесли и разгромили памятник Ленину на Бессарабке, который позже заменила гигантская синяя рука.

Памятник сбросили без использования техники: накинули железные тросы и вручную свалили монумент с пьедестала.

Он упал вниз лицом, голова из дорогого гранита раскололась на куски.

Активисты принялись разбивать кувалдами и молотками останки каменного тела.

Молодежь скандировала: "Свобода" прийде – порядок наведе!".

Как сообщали Українські Новини, КС признал конституционным закон о декоммунизации.

Тем временем, во Львовской области декоммунизация села вызвала волну протестов у местных жителей. 

А в Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР

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