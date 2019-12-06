На праздники большинство людей не могут находиться среди родственников больше 4 часов, - опрос

Считается, что Рождественские праздники - это время собраться вместе с семьей и отпраздновать, но новое исследование показало, что большинство американцев едва могут пережить вечер со своей семьей, прежде чем им понадобится перерыв. В исследовании приняли участие 2000 американцев, которые обычно ездят навестить семью во время каникул, 75% из них отметили, что им неизбежно нужно будет убежать от своих родственников и потратить время для себя, пишет Study Finds.

На самом деле, респондентам требуется в среднем 3 часа 54 минуты, прежде чем они начинают чувствовать тошноту в своих семьях. Согласно опросу, каждый четвертый американец во время праздников найдет тихую комнату в доме своего родственника, чтобы спрятаться, а 37% выдумывают предлог, чтобы вообще сбежать.

95% американцев считают, что важно проводить время с семьей на каникулах. При этом, два из пяти респондентов говорят, что это почти всегда стрессовый опыт.

Несмотря на весь этот стресс, 60% респондентов говорят, что они все еще навещают родственников каждый год, потому что время, проведенное с семьей, случается не так часто.

В то же время, 30% респондентов считают, что всем будет лучше, если вся семья не будет находиться под одной крышей. Еще 30% говорят, что их семья станет лучше, если у всех будет немного больше места для себя.

Средний респондент, которые планируют провести праздники со своей семьей, большинство останутся на три с половиной дня, и главная причина, почему большинство не остаются дольше, это недостаток кроватей. Опрос показал, что в среднем два гостя дома каждый год спят на чем-то, что не является кроватью.

Другими главными проблемами или стрессами среди респондентов, были отсутствие уединения (22%), члены семьи нервничают (20%), семейная драма (20%), чувство досады хозяев (19%) и шумный дом (17%).

Среди тех, кто принимает гостей на праздники, наиболее напряженными аспектами оказались: уборка (37% мужчин, 51% женщин), организация сна (38% мужчин, 37% женщин), приготовление меню (31% мужчин, 37% женщин), развлечения для гостей (28% мужчин, 32% женщин) и время, необходимое для одиночества (16% мужчин, 18% женщин).

Ранее Українські Новини рассказали о том, как выбрать подарок на Новый год человеку, у которого все есть, а также об идеях для новогоднего корпоратива.