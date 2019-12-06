Противозачаточные таблетки могут уменьшать мозг женщин, - исследование

В то время, как в США разработали новое противозачаточное средство,новое исследование, которое стало возможным только недавно благодаря достижениям в технологии МРТ, показало, что противозачаточные таблетки могут влиять на размер или даже уменьшать часть женского мозга.

Исследование проводили в США в период 2015–2017 годов среди почти шести миллионов женщин, использовавших одну из форм оральной контрацепции, пишет Study Finds.

Согласно исследованию, женщины, которые принимают противозачаточные таблетки, имеют значительно меньший объем гипоталамуса. Гипоталамус - одна из самых важных областей мозга, и он принимает участие почти во всем, чем каждый день занимается человек: аппетит, половое влечение, общее настроение, температуру тела, характер сна и частоту сердечных сокращений. Расположенный у основания мозга над гипофизом, гипоталамус также производит необходимые гормоны.

Помимо их основного использования в качестве формы контроля рождаемости, многие женщины также используют оральные контрацептивы для лечения нерегулярных периодов, прыщей, эндометриоза, судорог и синдрома поликистозных яичников.

Для исследования авторы исследования собрали 50 здоровых женщин, которые в настоящее время принимал противозачаточные таблетки. Каждая женщина прошла МРТ, а затем был использован проверенный подход для расчета индивидуальных объемов гипоталамуса.

"Мы обнаружили существенную разницу в размерах структур мозга между женщинами, которые принимали оральные контрацептивы, и теми, кто не принимал", - добавляет доктор Липтон.

Чтобы было ясно, доктор Липтон и его команда охарактеризовали свое исследование как "предварительное" и подчеркнули необходимость дальнейших исследований по данному вопросу. При этом было также отмечено, что было обнаружено, что меньший объем гипоталамуса связан с усилением чувства гнева и демонстрирует сильную корреляцию с депрессией.

Тем не менее, важно отметить, что в ходе исследования не было выявлено достоверной корреляции между объемом гипоталамуса и когнитивными показателями.

Исследование планируется представить на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA) в Чикаго.

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