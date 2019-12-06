Ожидаем от "нормандского формата" дорожную карту, позволяющую прекратить войну и восстановить целостность Украины, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя процесс реинтеграции Донбасса, заявил, что ожидает в результате проведния переговоров в "нормандском формате" подписания дорожной карты, позволяющей прекратить вооруженный конфликт на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По информации политика, ситуация на неконтролируемых украинской властью территориях такова, что в большинстве своем люди хотят возвращения к нормальной жизни.

"Примерно 30%, по нашим данным, хотят возвращения в Украину, столько же хотят в РФ (Российскую Федерацию), другие не определились. Люди хотят понимания и ясности: как им жить дальше? Жизнь на этих территориях совсем другая, начиная от других денег, другой власти, там действует комендантский час; люди в основном – в двух областных центрах – Донецке и Луганске, потому что в мегаполисе выжить легче. Там наши украинские граждане, я знаю очень многих людей. У меня есть друг – культовый актер Михаил Голубович, руководитель Луганского драмтеатра. Так случилось, что он не смог покинуть труппу, остался в Луганске, и до сих пор этот театр работает и ставит пьесы на украинском языке. И таких людей, как он, очень много. Мы должны думать о них и ни в коем случае не оставлять эти территории", – убежден Бойко.

Анализируя последствия так называемого плана Б – отделить Донбасс стеной, о чем активно пишут СМИ, политик напомнил, что ОПЗЖ уже акцентировала, что такой путь является ошибочным.

"Я не представляю себе Президента, который добровольно отдает свои территории", – сказал Бойко.

Он отметил, что в мире происходят различные конфликты, и нет единого шаблона их решения. Но сегодня у нас есть исторический шанс вернуть территории и людей.

"Встреча в "нормандском формате" чрезвычайно важна. Хочу напомнить, что лидеры "нормандского формата" были гарантами при подписании Минских соглашений, которые признаны международным сообществом единственным документом, дающим возможность завершить конфликт и восстановить территориальную целостность нашего государства", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Бойко также напомнил, что последний раз лидеры "нормандского формата" собирались осенью 2016 года и тогда было принято решение создать дорожную карту, которая позволит завершить войну и восстановить территориальную целостность.

"Решение не было воплощено, и мы надеемся, что уже в ближайшее время мы получим эту дорожную карту и будем иметь план действий", – отметил он.

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Бойко перечислил главные ожидания от встречи в "нормандском формате".

"Первая часть касается безопасности: это дальнейшее разведение войск. Вторая – политический сценарий. И тут как раз есть проблемы и страхи, главный из которых – закон об особом статусе отдельных территорий Донбасса. О нем много говорят: что его нельзя принимать и идти по этому пути. Этот законопроект уже дважды был проголосован в парламенте, но он так и не вступил в действие и срок его действия истекает 31 декабря этого года. Этот закон нужен для того, чтобы адаптировать этих людей и эти территории к жизни в Украине. Еще раз повторяю: там другая жизнь, и для того, чтобы вернуться домой, этим людям надо дать время для адаптации. И этот закон как раз дает такую ​​возможность. Он был принят парламентом в качестве жеста доброй воли, что Украина готова к миру, но он не работал, потому что нет изменений в Конституцию, которые дают ему возможность быть легитимным. И изменения в Конституцию придется принимать, и это будет тот компромисс, в хорошем смысле, который мы заплатим за возвращение территорий и людей", – резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.