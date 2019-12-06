Из-за матча "Динамо" - "Заря" киевский метрополитен ограничит вход на три станции 8 декабря

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заявляет о возможном ограничении входа пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская и "Площадь Льва Толстого" из-за проведения футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 8 декабря.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"В воскресенье, 8 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в нем.

Отмечается, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро снова возникли проблемы с оплатой проезда банковской картой.

Напомним, Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном.