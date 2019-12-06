Киевляне пикетировали ГАСИ, требуя избавиться от Столара и "смотрящих", – СМИ

Сотни киевлян, выступающих против незаконной застройки, пикетировали сегодня, 6 декабря, здание Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины, требуя встречи с руководителем органа Александром Строкачем.

Об этом сообщило интернет-издание "Капитал".

Как сообщает пресс-служба "Штаба обороны Киева", выступившего организатором акции, ее цель — добиться аннулирования незаконной разрешительной документации на более полторы сотни незаконных строительств, а также ликвидации института "смотрящих".

"Люди настроены крайне решительно и будут оставаться в здании ГАСИ бессрочно (круглосуточно, даже с установкой палаток) до решения проблемных вопросов по сути. Мы хотим в корне изменить систему, добиться аннулирования незаконно выданных разрешений на строительство и градостроительных условий и ограничений, но делаем это открыто, прозрачно и публично", - заявили в "Штабе обороны Киева".

Организаторы утверждают, что будут находится в здании ГАСИ, чтобы препятствовать появлению там так называемых "смотрящих" за деятельностью Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) и Государственной архитектурно-строительной инспекции братьев Алексея и Юрия Горовых, а также "теневого" руководителя Киева Вадима Столара.

"Столар — ум, честь и совесть нашей эпохи", "Братья Горовые круче братьев Кличко", "Столар - руки прочь от ГАСИ", - с такими лозунгами киевляне протестовали под стенами ведомства.

По мнению митингующих, именно эти люди контролируют все незаконные застройки в городе, а в данный момент пытаются завладеть особо ценными землями под Киевом.