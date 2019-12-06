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06 декабря 2019, пятница, 09:18 2402
Финансы 2019-12-06T09:21:52+02:00
Українські Новини
Стали известны крупнейшие получатели НДС в ноябре

Стали известны крупнейшие получатели НДС в ноябре

Сергей Жолобецкий
НДС, Возмещение НДС, Госказначейство

Компании "Арселор Миттал Кривой Рог", "АДМ Юкрейн" и ММК им. Ильича получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в ноябре.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Арселор Миттал Кривой Рог" – 1 358,630 млн гривен, "АДМ Юкрейн" – 1 197,262 млн гривен, ММК им. Ильича – 639,373 млн гривен, "Азовсталь" – 632,821 млн гривен и "Кернел-Трейд" – 598,023 млн гривен.

Объем возмещения НДС в ноябре составил 11,329 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 9,079 млрд гривен, Львовской области – 371,879 млн гривен, Одесской области – 249,029 млн гривен и Запорожской области – 215,960 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет инициирует отмену книг учета для не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Крупные налогоплательщики увеличили отчисления налогов и сборов в госбюджет на 9,1% до 313,2 млрд гривен в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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