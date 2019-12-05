Причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом за закрытие дела в ГБР не доказали

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не нашли доказательств причастности директора Госбюро расследований Романа Трубы к вымогательству взятки его кумом, экс-начальником Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорем Щербиной за закрытие дела ГБР. Об этом Українським Новинам сообщил источник в антикоррупционных органах. "На Трубу ничего не нашли. На него ничего нет", - сказал он. По его словам, никаких фактов или доказательств его причастности к этому преступлению не было установлено. Как сообщали Українськi Новини, заместитель генпрокурора Виктор Трепак претендует на должность исполняющего обязанности директора Госбюро расследований. Кроме того, ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко.