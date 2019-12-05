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  • Причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом за закрытие дела в ГБР не доказали
05 декабря 2019, четверг, 19:15 98
Политика 2019-12-05T19:30:01+02:00
Українські Новини
Причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом за закрытие дела в ГБР не доказали

Причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом за закрытие дела в ГБР не доказали

Роман Труба, Взятка
Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не нашли доказательств причастности директора Госбюро расследований Романа Трубы к вымогательству взятки его кумом, экс-начальником Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорем Щербиной за закрытие дела ГБР.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в антикоррупционных органах.

"На Трубу ничего не нашли. На него ничего нет", - сказал он.

По его словам, никаких фактов или доказательств его причастности к этому преступлению не было установлено.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель генпрокурора Виктор Трепак претендует на должность исполняющего обязанности директора Госбюро расследований.

Кроме того, ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко.

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