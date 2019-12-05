Труба заявил, что к его прослушке причастен кто-то из ГБР

Директор Госбюро расследований Роман Труба считает, что к его прослушке причастен действующий сотрудник ГБР.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Прослушивание... к этому причастны правоохранители или лица, которые раньше работали в правоохранительных органах... К прослушиванию причастен действующий сотрудник ГБР, но будет ли это установлено в уголовном производстве, сомневаюсь", - сказал Труба.

При этом он отметил, что совершенно разные люди устанавливали прослушку и использовали аудиозаписи.

По словам директора ГБР, прослушивающее устройство было установлено в мае этого года - с начала расследования конкретных уголовных производств.

"Это манипуляция, один из сценариев для манипулирования общественным мнением для снятия директора с должности", - сказал Труба, комментируя записи.

Он обратил внимание на то, что вопрос "не в голосе на записях, а в том, что можно скомпилировать, что угодно".

"Именно таких разговоров, так подаются (в СМИ), не было", - сказал Труба.

Он заверил, что не совершал никаких противозаконных действий.

При этом директор ГБР ответил отрицательно на вопрос о том, были ли у него разговоры с главой Офиса Президента Андреем Богданом относительно расследования уголовных производств, в которых фигурирует экс-Президент Петр Порошенко.

"Снятие с должности было необходимо только одному человеку", - сказал Труба, дав понять, что речь идёт о Порошенко.

Вместе с тем, директор ГБР не назвал его имени.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель генпрокурора Виктор Трепак претендует на должность исполняющего обязанности директора Госбюро расследований.

Кроме того, ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко.